Calcio

SOLBIATE ARNO – Larga vittoria della Solbiatese contro il Fbc Saronno nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 9 febbraio nel proprio stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno dove valida per la ventiduesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda.

La cronaca – Il ritmo è alto sin dai primi minuti di gioco con i saronnesi che riescono a portarsi in vantaggio al 9′ con la rete di Schingo che concretizza una veloce ripartenza insaccando il pallone in rete su tap-in dopo la parata sulla conclusione ravvicinata di Locati. I padroni di casa ci mettono, però, pochissimo a pareggiare i conti con un goal pazzesco inventato da Torraca che dalla lontananza trova uno spettacolare tiro a giro che si infila sotto il sette. Dopo un’occasione pericolosa nella quale il portiere di casa nega la rete a Mammetti, la Solbia si porta avanti con Martinez che, agevolato da una svista difensiva, si ritrova a tu per tu con il portiere e insacca in porta il goal del 2-1.

Nel secondo tempo il tecnico ospite prova a cambiare qualcosa per rientrare in partita inserendo in campo Pedrocchi e Sironi ma i padroni di casa, oggi più cinici che mai, stroncano le speranze avversarie al 4′ della ripresa firmando il goal del tris con la conclusione debole ma angolata di Manfrè che, dopo essersi scagliata sul palo, si insacca in porta. Il Saronno nonostante il 3-1 non molla provando a riaprire il match fino al minuto 59, momento nel quale la Solbiatese trova il poker con il goal in acrobazia di Laraia, non benissimo il portiere saronnese Tucci. La partita si chiude definitivamente con la rete del 5-1 firmata da Galli.

Nonostante non una bruttissima prestazione, il Saronno torna a casa con un pesante risultato che, probabilmente, non rispecchia totalmente ciò che si è si è visto in campo. La Solbiatese, invece, conferma il proprio cinismo in fase offensiva e il proprio strapotere fisico fortemente sofferto oggi dagli avversari sulla metà campo. Dopo i risultati di oggi e il pareggio di ieri tra Pavia e Caronnese, la Solbia si porta al secondo posto della classifica a due lunghezze di distanza dal neocapolista Mariano, invece il Saronno resta staccato dal gruppo di testa e, dunque, dalla zona play-off al settimo posto a quota 35 punti.

SOLBIATESE – FBC SARONNO 5-1

SOLBIATESE (4-4-2) Cavalleri; Monti, Gabrielli, Lonardi L. (45’ st Mongelli), Manfrè; Galli, Riceputi (40’ st Lonardi D.), Laraia (44’ st Giamberini), Cocuz; Torraca (21’ st Silla), Martinez (32’ st Mondoni). A disposizione Seitaj, Merzario, Finoli, Scapinello. All. Grieco.

FBC SARONNO (4-3-2-1) Tucci; Alletto (44’ st Ciceri), Bello, Fasoli, Ruschena (26’ st Ferrari); Brennici (1’ st Sironi), Ortolani, Papasodaro (26’ st Pandini); Locati, Schingo (1’ st Pedrocchi); Mammetti. A disposizione Cataldi, Cabezas, Mazzone, Cherubini. All. Roncari.

Arbitro Fede di Rossano (Pedrinazzi di Legnano e Ravelli di Bergamo).

Marcatori 11’ pt Schingo (S), 14’ pt Torraca (So), 28’ pt Martinez (So), 4’ st Manfrè (So), 13’ st Laraia (So), 43’ st Galli (So).

Note – Spettatori 300. Angoli 5-5. Ammoniti: Sironi, Riceputi. Espulso al 36’ st l’allenatore saronnese Roncari. Recupero 1-4.