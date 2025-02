Calcio

SARONNO – Va avanti il campionato di calcio juniores, per quanto riguarda le gare del sabato spicca il netto successo del Sc United di Cesate che ha travolto il Biassono, 4-2 con quattro reti dello scatenato Di Vito per i locali. I cesatesi sono inseriti nel girone B dove c’è anche Rovellasca che sarà in campo nel posticipo casalingo del lunedì sera alle 20.30 contro la Pontelambrese. In classifica primo l’Altabrianza con 50 punti, l’Sc United è quinta con 31 punti, Rovellasca ha 26 punti.

Nel campionato juniotes Elite c’è invece il Fbc Saronno che ha anticipato il derby fra squadre maggiore previsto oggi pomeriggio in Eccellenza: al centro Matteotti Fbc Saronno-Solbiatese juniores 2-2 con reti saronnesi di Lionetti e Luraghi. Nello stesso girone vittoria casalinga della Universal Solaro, 2-0 sul Verbano. In classifica Rhodense prima con 48 punti, Solbiatese seconda a 46, Universal Solaro quinta con 35 punti, sesto il Saronno con 34 punti.

(foto: Sc United festeggia la netta vittoria casalinga)

09022025