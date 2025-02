iltra2

CASTIGLIONE OLONA – A partire da venerdì 7 febbraio è attiva per i servizi Coinger di nettezza urbana la nuova app Junker che rende più semplice e veloce la gestione dei propri rifiuti attraverso, garantendo un’interazione più semplice ed accurata.



Scaricando l’applicazione sul proprio smartphone iOS o Android sarà possibile:



Ricevere notifiche sui giorni di raccolta;

Scansionare il codice a barre per sapere subito come differenziare ogni rifiuto;

Trovare i centri di raccolta e i distributori di sacchetti;

Segnalare rifiuti abbandonati.



La app è gratuita per tutti i cittadini e semplice da utilizzare; è disponibile in 13 lingue ed è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti.



Junker app sostituisce l’applicazione telefonica precedente Riciclario.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il logo della nuova app)

09022025