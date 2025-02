ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – “Questa è la storia di una madre“. Così Maria De Filippi, conduttrice di C’è posta per te, storico programma in onda il sabato sera su Canale 5, ha iniziato a raccontare la storia di Veronica e Angelica. Una vicenda, che ha visto le telecamere anche a Caronno Pertusella, e che ha lasciato senza parole il pubblico in studio, soprattutto quando è mancato l’atteso lieto fine.

Ma andiamo con ordine, partendo dalla consegna della busta, avvenuta a Caronno Pertusella da parte del postino Gianfranco Apicerni, che si è fermato davanti al cartello toponomastico e al municipio.

A rivolgersi a Maria De Filippi è stata Veronica, nel tentativo di ricucire il legame con la figlia Angelica. Dopo aver lasciato il marito, rendendosi conto che il loro rapporto “non le faceva battere il cuore”, la donna ha visto progressivamente deteriorarsi anche il rapporto con la figlia.

Lei, Angelica, ha accettato l’invito e si è presentata in trasmissione. Alla vista della madre dietro la busta, si è subito commossa.

“Mi manca sentirmi chiamare mamma perché io sono la tua mamma” ha detto Veronica tra le lacrime. Ha raccontato il dolore di anni trascorsi senza poter seguire la crescita della figlia, senza conoscerne sogni e ambizioni.

“Sono orgogliosa della ragazza che sei diventata. Sono qui per dirti che la mamma ti ama sopra ogni cosa, sempre” ha aggiunto, riconoscendo anche il ruolo del padre nel sostegno ad Angelica.

Angelica ha espresso il suo dolore per il senso di abbandono vissuto negli anni: “Non l’hai mai fatta la mamma. Io ho provato odio, indifferenza, ti ho voluto bene. Ma una madre non si cerca, c’è sempre”.

Maria De Filippi è rimasta accanto ad Angelica, cercando di offrirle un sostegno soprattutto cercando di arginare il grande dolore della ragazza: “Non continuate a farvi del male. Il passato non si può cambiare, ma si può accettare”.

Nonostante le parole della conduttrice, Angelica ha deciso di chiudere la busta, mettendo fine al tentativo di riconciliazione. La condutrice ha espresso l’auspicio che la vicenda possa avere un lieto fine anche partendo comunque dalla disponibilità della ragazza di iniziare ad ascoltare la madre.

