Groane

CESANO MADERNO – I cittadini possono contare su una nuova area cani in via Adamello, nel quartiere Molinello. L’ampio spazio verde, di circa 960 metri quadrati, è delimitato da una recinzione e suddiviso in due parti separate: una per cani di piccola taglia e l’altra per cani di dimensioni maggiori. Entrambe le aree sono dotate di una fontanella e di cestini portarifiuti anche per depositare le deiezioni canine. Si ricorda, infatti, che i proprietari devono essere muniti di attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, che non possono rimanere abbandonate nell’area.

Nello spazio per i cani più piccoli è presente un tavolo da picnic con sedute, mentre in quello per i cani più grandi sono state posizione due panchine. Gli accessi sono due: da via Adamello per l’area dei cani di piccola taglia e da via Stromboli per quella riservata ai cani di taglia maggiore. All’ingresso del nuovo spazio, oltre al cartello con le indicazioni sul corretto utilizzo dell’area, anche un’insegna con la storia della cagnolina Laika, la prima creatura vivente nello spazio, sacrificata nella capsula spaziale sovietica Sputnik 2 lanciata in

orbita il 3 novembre 1957: un richiamo tematico al vicino Parco Solare, inaugurato qualche mese fa, e soprattutto un tributo alla memoria della povera Laika e il segno di una nuova e giusta sensibilità nei confronti degli animali.

Nei giorni scorsi il sopralluogo del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e dell’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso, accompagnati dai tecnici dell’ufficio Ambiente, per verificare l’esito dei lavori realizzati.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara il Sindaco Gianpiero Bocca –, abbiamo riqualificato un’area cittadina dedicandola ai nostri cani, che così potranno correre all’aperto in un contesto protetto e curato. Il quartiere Molinello aveva espresso quest’esigenza e il Comune ha risposto con efficienza. Siamo attenti al benessere dei nostri animali e, nello stesso tempo, al decoro della città e alla

sicurezza dei cesanesi. Ricordo che l’area va utilizzata con senso civico, secondo le regole indicate all’ingresso, fruendone in modo educato e rispettoso dell’ambiente e degli altri”.

“Come annunciato in occasione dell’inaugurazione del parco Solare, abbiamo realizzato un nuovo spazio attrezzato – afferma l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso – per consentire l’attività motoria dei cani dei fruitori che prima utilizzavano l’area di via San Marco. L’area di via Adamello è la terza presente in città, oltre a quelle nel Velodromo a Sant’Eurosia e nel quartiere di Cassina Savina vicino al parco dei Tigli. A queste si aggiungerà poi l’area cani nell’ambito della riqualificazione del parco Pertini. Oltre a garantire benefici per i proprietari di cani, con spazi appositamente pensati per le loro esigenze, queste aree dedicate garantiscono anche la

sicurezza delle persone all’interno dei nostri parchi giochi”.

“Sono molto felice – spiega l’assessora con delega alla tutela degli animali Donatella Migliorino – che sia operativa la nuova area cani nel quartiere Molinello, a due passi dal quartiere Cascina Gaeta. Uno spazio sicuro e confortevole sia per i nostri amici a quattro zampe sia per chi li accompagna. Chi possiede un cane sa benissimo cosa significhi renderlo felice e, dato che non tutti hanno ampi giardini

dove farli svagare, le aree di sgambamento rappresentano un vero e proprio parco giochi per i nostri cani che altrimenti devono accontentarsi di passeggiate al guinzaglio nel traffico cittadino. Sono quindi contenta e posso garantire che nel mio ruolo di delegata alla tutela degli animali promuoverò questi spazi e il loro costante miglioramento, insieme al rispetto delle regole e delle stesse strutture, così che in tanti trovino gradevole frequentarle”.

