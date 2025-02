Dogecoin ($DOGE), pur nato con uno spirito ludico, è oggi uno dei principali asset nel settore delle criptovalute, sostenuto anche da personaggi influenti come Elon Musk. Non a caso, è la prima meme coin per capitalizzazione di mercato e settima criptovaluta più importante del mondo.

Dopo un iniziale rialzo del prezzo fino a 0,47 dollari, dovuto principalmente ad alcune dichiarazioni di Musk, l’ultimo mese è stato piuttosto negativo. La progressiva flessione del token DOGE ha portato il prezzo su livello attuale di 0,2546 dollari, con un market cap di 37,8 miliardi di dollari.

L’interesse verso questa crypto, che molti chiamano “la Bitcoin delle meme coin”, rimane comunque sempre molto elevato, alimentando ipotesi costanti sulle sue prospettive di prezzo.

Gli investitori si interrogano sulla possibilità reale che $DOGE possa raggiungere finalmente il prezzo di 1 dollaro, atteso da molti. Vediamo cosa dicono le previsioni di prezzo degli esperti per il periodo che va dal 2025 al 2030.

The dog behind the #Doge meme and #Dogecoin cryptocurrency is named Kabosu and she still lives with her owner Atsuko Sato @kabosumama in Sakura, Japan. Kabosu was a rescue dog and became a meme after Atsuko uploaded photos of Kabosu, including the one below, on her blog in 2010. pic.twitter.com/x5Kliw2DVf

— Dogecoin (@dogecoin) April 3, 2023