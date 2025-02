Calcio

Nel weekend di calcio, il Base 96 ha ottenuto una vittoria convincente contro il Cinisello, con Broggi e Marinaci a segnare. La Rhodense ha battuto il Casteggio 2-1, grazie ai gol di Bizzarri e Scapuzzi. L’Ispra è stato sconfitto dalla Vergiatese, con Okaigni decisivo nella ripresa. Un solo gol ha deciso il match tra la Lentatese e il Legnano, con Ballgjini a regalare la vittoria agli ospiti. Il Mariano ha battuto il Meda 2-1, mentre la Sestese ha dominato il Sedriano con un impressionante 6-0. La Solbiatese ha trionfato 5-1 sul Saronno, rimontando la rete iniziale di Schingo. L’Ardor Lazzate ha vinto 3-0 contro il Robbio Libertas, grazie alla doppietta di Becerri e il gol in apertura di Giangaspero.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

1-1 Reti: 7′ st Malvestio (C), 32′ st Panigada (P)2-0 Reti: 41′ pt Broggi, 22′ st Marinaci1-2 Reti: 34′ pt Bizzarri (R), 11′ st Moltini (C), 25′ st Scapuzzi (R)1-2 Reti: 15′ pt Gomez Gonzalez (I), 41′ pt Caricati (V), 18′ st Okaigni (V)0-1 Reti: 28′ st Ballgjini2-1 Reti: Di Noto (Ma), Fumagalli (Ma), Calmi (Me)6-0 Reti: 22′ pt Rossi, 27′ pt Russo, 3′ st Romano, 7′ st Lunghi, 36′ st Rancati, 42′ Pellini5-1 Reti: 11′ pt Schingo (Sa), 14′ pt Torraca (So), 27′ pt Martinez (So), 4′ st Manfrè (So), 13′ st Laraia (So), 43′ st Galli (So)3-0 Reti: 3′ pt Giangaspero, 5′, 28′ pt BecerriMariano 49, Pavia 47, Solbiatese 47, Rhodense 46, Ardor Lazzate 44, Caronnese 44, FBC Saronno 35, Sestese 28, Vergiatese 25, Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Legnano 22, Meda 22, Casteggio 21, Ispra 18, Base 96 Seveso 13, Robbio Libertas 12.