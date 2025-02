ilSaronnese

GERENZANO – Dal prossimo venerdì partiranno un ciclo d’incontri relativi al mondo dell’educazione, ed incentrati sull’autismo e i disturbi specifici dell’apprendimento, sulla Adhd e sulla comunicazione.

Il titolo di questo ciclo d’incontri è “E tu quante ne sai?” e sono organizzati dall’associazione “Assi Onlus”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Gli appuntamenti si terranno all’interno dell’Auditorium comunale Verdi, in via Manzoni, e dureranno dalle 20.30 alle 22.30.

Il primo incontro sarà incentrato sull’autismo, il secondo si terrà il 14 marzo sull’autonomia possibile per gli alunni con DSA, il 18 aprile invece, si parlerà di bambini e ragazzi con diagnosi di Adhd, il ciclo si concluderà il 9 maggio con l’incontro “Non vedo, non sento, non parlo, ma comunico”.

L’assessore all’istruzione Dario Borghi, spiega che l’amministrazione ha concesso il patrocinio perchè si tratta di serate informative molto interessanti che toccano questioni attuali, che potrebbero rivelarsi utili per insegnanti, educatori e famiglie.

