SARONNO – Ecco le notizie più lette su ilSaronno ieri sabato 8 febbraio

Si è parlato molto dell’installazione di un’antenna 5G al confine con Ceriano e ora proprio il comune vicino registra la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere l’impatto e le possibili soluzioni.

Un grave incidente sull’A9, alle porte di Saronno, ha visto coinvolte cinque persone, tra cui due bambini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e ripristinare la viabilità.

Due chihuahua vittime di maltrattamenti cercano una nuova casa. L’appello arriva da un’associazione animalista, che sottolinea la necessità di un’adozione di coppia per garantire loro un futuro sereno.

Prefetto inserisce anche Saronno tra le città che potrebbero beneficiare di un aumento del numero di uomini dell’Esercito schierati in provincia.

Un incendio divampato in un’area privata di Cesano Maderno ha distrutto alcune auto avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e chiarire le cause dell’accaduto.

Cordoglio a Saronno, il ricordo del Pd per Simoncini