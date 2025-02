Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella ieri all 15, in via Vecchia Comasina, tamponamento fra due automobili: tre persone hanno avuto bisogno di cure mediche, con trasporto del ferito più grave (non in pericolo di vita) all’ospedale Niguarda di Milano. I feriti sono una donna di 57 anni, una di 59 anni ed un uomo di 59 anni. Sul luogo del sinistro una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza del Sos Rho. I tutori dell’ordine hanno eseguito i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

A Solaro per una caduta dalla bicicletta ieri mattina alle 8.20 è stato soccorso un ciclista di 47 anni, il fatto è succsso in via Galvani; sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola che ha trasportsto il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese per le cure del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupati.

09022025