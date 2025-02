Groane

MONZA – “Le affermazioni dell’assessore regionale Claudia Maria Terzi sul progetto Pedemontana sollevano perplessità, in quanto non rispecchiano la realtà dei fatti.”

Così in una nota gli esponenti del gruppo consiliare provinciale del centrosinistra Brianza Rete Comune, in risposta alle affermazioni rilasciate alla stampa dall’assessore Terzi.

“L’assessore ha dichiarato che l’infrastruttura attraverserà la provincia di Bergamo con l’obiettivo di creare un collegamento diretto tra Bergamo e Varese. Tuttavia, il tracciato previsto dalla tratta D-Breve, deciso dalla stessa giunta regionale, segue un percorso differente: da Vimercate, la direttrice vira verso sud, escludendo di fatto il collegamento con la bergamasca. Inoltre, riguardo ai presunti benefici sul traffico, i dati raccontano una storia diversa. Uno studio indipendente del centro Pim, commissionato dalla Provincia di Monza e della Brianza, evidenzia che nel vimercatese non si registrerebbero miglioramenti trasportistici, ma al contrario un peggioramento delle condizioni di viabilità sulla Sp2. Numerose altre criticità viabilistiche sono state già messe in evidenza dal nostro gruppo in atti formali, che evidentemente l’assessore ignora. Pensiamo a quanto accadrà sulla Milano-Meda: un’arteria oggi gratuita che con Pedemontana diverrà a pagamento con un costo insostenibile per i cittadini. Pedemontana non risponde oggi alle esigenze di mobilità del nostro territorio, finendo per consegnarci un’opera sovradimensionata, gravemente impattante e che sarà destinata a rimanere ampiamente sottoutilizzata per effetto dell’altissimo pedaggio.”

“Queste informazioni – continua – sono fondamentali per un dibattito trasparente e basato su dati oggettivi. È auspicabile che le istituzioni competenti approfondiscano le analisi tecniche prima di rilasciare dichiarazioni pubbliche, affinché i cittadini possano essere correttamente informati sull’impatto reale dell’opera. Su una cosa Terzi ha ragione: le infrastrutture sono un’opportunità di sviluppo che genera connettività e possibilità occupazionali. Ma la Brianza ha bisogno di un altro tipo di infrastrutture. La Brianza attende da troppo tempo lo sviluppo di una rete di trasporto pubblico degno di una delle regioni d’Europa più avanzate. Per Terzi Pedemontana è un’opera prioritaria. Per noi sono prioritari gli interventi di potenziamento del trasporto ferroviario sull’asse est-ovest, i prolungamenti delle linee metro M2 e M5 a Vimercate e Monza, il completamento della metrotranvia Milano-Seregno, la costruzione di un servizio di trasporto pubblico su gomma sostenibile ed efficiente. È su questi progetti che dovremmo concentrare gli sforzi e le risorse.”

