Calcio

Nel campionato di Promozione, l’Academy Uboldo è stata sconfitta in casa 2-0 dall’Universal Solaro, con le reti di Gorla e Tartaglione. L’Accademia BMV ha battuto il Valle Olona 3-1 grazie a una doppietta di Caccia. La Besnatese ha vinto 1-0 contro il Canegrate con un rigore trasformato da Tomasini. Un altro successo di misura è arrivato per il Ceriano Laghetto, che ha superato la Castanese 3-2 con le reti decisive di Arienti, Iorino e C. Neroni, dopo il doppio vantaggio iniziale degli ospiti con Casagrande. La sfida tra il Cob 91 e il Verbano si è conclusa 4-3, con Arienti protagonista assoluto, mentre il Gavirate ha perso in casa contro la Baranzatese 3-2, nonostante i gol di Pliscovaz e Morbioli. Il Morazzone ha avuto la meglio sull’Aurora Cantalupo 2-1, con i gol di Gerevini e Giordano, che ribaltano la rete di Alberti. Infine, il Luino ha trionfato 3-0 contro l’Olimpia Tresiana grazie alla doppietta di Tripoli e il gol di Dozzio.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 6′ pt Gorla, 29′ st TartaglioneReti: 10′ Rig. TomasiniReti: 6′ pt Casagrande (Ca), 15′ pt Arienti (Ce), 34′ st Iorino (Ce), 42′ st C. Neroni (Ce), 45′ st Casagrande (Ca)Reti: Arienti (C), Fontoura (C), Arienti (C), Arienti (C), Cacheiro (V), Guarda (V), Guarda (V)Reti: 14′ pt Rig. Cavalieri (B), 42′ pt Pliscovaz (G), 10′, 50′ st Cavalieri (B), 44′ st Morbioli (G)Reti: 41′ pt Alberti (A), 23′ st Gerevini (M), 43′ st Giordano (M)Reti: Rondanini (A), Caccia (A), Caccia (A), Martegani (V)Reti: 21′ pt Tripoli, 31′ st Tripoli, 36′ st Dozzio: Baranzatese 53, Morazzone 46, Besnatese 39, Universal Solaro 37, Accademia BMV 33, Canegrate 32, Aurora Cantalupo 29, Cob 91 24, Ceriano Laghetto 23, Castanese 23, Olimpia Tresiana 20, Luino 19, Verbano 17, Valle Olona 17, Gavirate 16, Academy Uboldo 12.