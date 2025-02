Calcio

SARONNO – Andrea Maria Basilico è il nuovo presidente del Gruppo Sportivo Robur 1919. Classe 1981, nato a Tradate, è un avvocato specializzato in diritto societario e commerciale presso lo studio Basilico Legals. Grande appassionato di sport, con una particolare predilezione per il calcio, Basilico ha maturato una lunga esperienza nel settore giuridico-sportivo e da alcuni anni era già parte integrante della realtà Robur in qualità di consulente legale. Ora, con grande entusiasmo, raccoglie l’eredità di Enrico Quaggia alla guida di una delle società più storiche del calcio giovanile lombardo.

L’elezione di Basilico è avvenuta nel corso della Assemblea Elettiva della società, svoltasi ieri sera, un appuntamento molto atteso, soprattutto per le numerose indiscrezioni che da settimane preannunciavano un cambio al vertice. Dopo nove anni di presidenza, Enrico Quaggia ha lasciato il timone della Robur, salutato da un lungo applauso e dalla riconoscenza della comunità sportiva.

Nel suo primo intervento da presidente, Andrea Maria Basilico ha voluto ringraziare il suo predecessore e delineare il percorso che intende seguire: “Per prima cosa, grazie a Enrico per la straordinaria eredità che lascia. Il suo lavoro e quello di Giorgio e Massimo hanno costruito la Robur che vediamo oggi. Sono onorato di raccogliere questa sfida e posso garantire che l’obiettivo sarà confermare e rafforzare quanto fatto fino ad ora. Abbiamo progetti ambiziosi per il futuro e presto li renderemo pubblici”.

