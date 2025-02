Cronaca

SARONNO – Non è mancato lo sconcerto all’uscita dalla messa dalla chiesa di San Pietro e Paolo questa mattina, domenica 9 febbraio, poco prima delle 11: molti fedeli si sono imbattuto in un uomo che aveva la giacca a vento ma era completamente nudo dalla cintola in giù. Si trovava sotto i portici di fronte alla chiesa, fra piazza Libertà e corso Italia.

E’ ben presto arrivata una pattuglia della polizia locale ed i tutori dell’ordine lo hanno coperto e trasportato in ospedale, l’uomo era infatti in chiaro stato confusionale. Non aveva comportamenti aggressivi, “semplicemente” se ne stava lì a guardar passare le persone.

