Cronaca

ROVELLASCA – E’ di 6 feriti il bilancio dello scontro fra due atomobili avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Milano a Rovellasca. Si sono mobilitati i mezzi di soccorsi: è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, e due ambulanze: della Croce azzurra di Rovellasca, ed una della Croce rossa di Saronno.

I feriti sono stati due ragazzi di 20 anni, uno di 24 annim una ragazza di 29 anni, un ragazzo di 34 anni ed una donna di 75 anni. Per chi ce n’è stato bisogno, è stato disposto il trasporto in ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco ed all’ospedale di Desio; nessuno è apparso in pericolo di vita.

I militari dell’Arma si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

09022025