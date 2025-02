Calcio

Folgore Caratese protagonista della giornata con una vittoria spettacolare per 4-2 contro il Breno, grazie a una doppietta di Ferrandino e ai sigilli di Arpino e Matteucci. La vetta della classifica rimane nelle mani dell’Ospitaletto, che pareggia 1-1 contro la Pro Palazzolo: Ghidini porta avanti gli ospiti, ma Gritti evita il ko per i padroni di casa. Il Desenzano non riesce ad accorciare, fermato sull’1-1 dal ChievoVerona: Brighenti apre le marcature, ma Camarlinghi risponde subito. Stesso risultato tra Castellanzese e Fanfulla, con Odalo che illude gli ospiti prima del pari di Castelletto. Varesina corsara sul campo del Sant’Angelo, vincendo 2-0 con reti di Gasparri e Bertoli. Il Ciliverghe si impone 3-2 sul Magenta con una doppietta di Triglia, mentre la Pro Sesto batte 1-0 il Sangiuliano City con un gol di Busatto. Pari 1-1 tra Crema e Nuova Sondrio, così come tra Ospitaletto e Pro Palazzolo. Successo di misura per l’Arconatese, che supera 1-0 il Club Milano con Pelamatti decisivo. Infine, spettacolo tra Vigasio e Casatese, che chiudono sul 2-2, con Orfeini che firma il pari nei minuti finali.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 30′ pt Brighenti (C), 32′ pt Camarlinghi (D)Reti: 45′ pt Odalo (F), 7′ st Castelletto (C)Reti: 25′ pt Triglia (C), 39′ pt Mascheroni (M), 43′ pt Scidone (C), 16′ st Valmori (M), 33′ st Triglia (C)Reti: 27′ st PelamattiReti: 2′ pt Longo (C), 9′ pt Busto (N)Reti: 20′ pt Ghidini (P), 32′ st Gritti (O)Reti: 15′ st BusattoReti: 17′ pt Gasparri, 41′ pt BertoliReti: 25′ pt Rig. Bolis (C), 29′ pt Moras (V), 26′ st Goffi (C), 43′ st Orfeini (V)Reti: 47′ pt Ferrandino (F), 5′ st Ferrandino (F), 22′ st Arpino (F), 29′ st Matteucci (F), 43′ st Verzeni (B), 48′ st Tignonsini (B)Ospitaletto 55, Desenzano 50, Folgore Caratese 50, Pro Palazzolo 47, Varesina 46, Casatese 46, ChievoVerona 44, Pro Sesto 38, Sant’Angelo 37, Breno 35, Sangiuliano City 32, Club Milano 32, Crema 32, Vigasio 31, Nuova Sondrio 28, Castellanzese 28, Fanfulla 25, Ciliverghe 23, Magenta 23, Arconatese 21.