SARONNO-CARONNO-LIMBIATE – Weekend pieno zeppo di colpi di scena quello della 15esima giornata del campionato nazionale di Serie B maschile di volley. Saronno è stata sconfitta per 3-1 da Ciriè e così Limbiate, vittoriosa in quattro set nel big-match con Alto Canavese, ora si trova da sola in testa alla classifica del girone A. Una stagione ben al di sopra delle aspettative quella dei rossoblu che sin dalla prima giornata non hanno mai mollato le posizioni più calde e ora si godono la vista dall’alto in solitaria per la prima volta. Un buon cammino anche quello di Caronno, terza forza del girone attualmente, che ieri sera ha battuto 3-1 Desio.

Ecco i risultati delle tre partite:

CIRIE’ 3 – 1 SARONNO (25-23 21-25 25-14 26-24)

CARONNO 3 – 1 DESIO (25-19 28-26 17-25 25-22 )

ALTO CANAVESE 1 – 3 LIMBIATE (25-21 18-25 21-25 23-25)

Nel prossimo turno, che andrà in scena sabato 15 febbraio, Saronno riceverà in casa AG Milano mentre Caronno e Limbiate si daranno battaglia tra di loro in un derby di altissima classifica.