Cogliate

COGLIATE – In occasione del Giorno del Ricordo, il sindaco Andrea Basilico e l’assessore all’Istruzione e Cultura Gloria Basilico si sono ritrovati in Largo Follini insieme agli studenti delle classi terze della scuola secondaria D. Buzzati e al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per un momento di riflessione e confronto sui drammatici esiti delle guerre.

Durante la cerimonia, alcuni studenti, con il supporto della professoressa Legnani, hanno presentato una breve rappresentazione teatrale di loro creazione, incentrata sul tema della violenza e della discriminazione, che ancora oggi colpiscono numerosi popoli nel mondo, tra cui ebrei, armeni, palestinesi e tibetani.

Nel suo intervento, il sindaco Basilico ha sottolineato l’importanza della memoria storica, invitando i giovani a farsi custodi del ricordo delle vittime delle Foibe e di tutti i conflitti che ancora affliggono l’umanità. “Ricordare per non ripetere” è stato il messaggio centrale del suo discorso, un appello rivolto alle nuove generazioni affinchè si impegnino nella costruzione di un futuro di pace e consapevolezza.

10022025