Città

SARONNO – Manca ormai pochissimo al via della kermesse musicale più attesa dell’anno e, con essa, torna anche il Fantasanremo, il gioco che rende ancora più avvincente la settimana del Festival. Quest’anno ilSaronno ha deciso di coinvolgere i suoi lettori in una sfida speciale, creando una lega ufficiale dedicata a tutti gli appassionati di musica e di pronostici.

Un’occasione perfetta per vivere Sanremo con un pizzico di competizione, tra bonus, malus e colpi di scena che potrebbero stravolgere la classifica da una serata all’altra. Anche in redazione l’attesa è alta: c’è chi ha già scelto con cura i propri artisti e chi invece sta ancora studiando le migliori strategie per conquistare la vetta.

Come partecipare? Semplice e gratuito

Se ancora non hai formato la tua squadra, sei ancora in tempo! Basta iscriversi sulla piattaforma del Fantasanremo, selezionare 7 artisti con un budget di 100 baudi, schierare 5 titolari e 2 riserve, e scegliere un capitano. Una volta completata la formazione, non resta che seguire il Festival e vedere come si evolve la classifica, che si aggiorna automaticamente dopo ogni serata.

La lega di ilSaronno: unisciti alla sfida!

Per rendere il gioco ancora più coinvolgente, ilSaronno ha creato una lega dedicata a tutti i suoi lettori. Iscriversi è completamente gratuito e permette di condividere l’esperienza con tanti altri saronnesi, commentando le esibizioni e le sorprese che Sanremo riserverà.

Chi salirà in testa alla classifica?

Le prime squadre sono già state registrate e i primi pronostici sono stati fatti. Anche alcuni giornalisti di ilSaronno hanno deciso di mettersi in gioco, rendendo la sfida ancora più accesa. Ora tocca a te: sei pronto a competere per il titolo di miglior fanta-allenatore sanremese?

Domani si parte, affrettati a iscriverti e vivi il Festival con ancora più entusiasmo!