SARONNO – Una serie di domande in vista dalla conferenza stampa con cui domani mattina martedì 11 febbraio, Comune e Cda della fondazione teatro Pasta faranno chiarezza sulla sottrazione di fondi da parte di una contabile.

A farle M5S di Saronno: “Siamo venuti a conoscenza della “sottrazione di denaro” avvenuta a danno della fondazione del teatro di Saronno. Secondo la nostra visione di trasparenza nei confronti dei cittadini e per fare chiarezza sull’accaduto poniamo alcune domande all’attuale amministrazione: a quale periodo è riferito il reato contestato? A quanto ammonta il danno?

Quanti sono stati i contributi erogati dal Comune al teatro negli ultimi 10 anni? L’amministrazione era già a conoscenza di questa situazione al momento dell’approvazione del bilancio consolidato? In che modo avvengono i controlli di legge da parte del comune?”.

I pentastellati rimarcano come serva chiarezza sulla vicenda: “Tutta questa vicenda getta molte ombre e crescono i dubbi su come sia stato gestito il teatro che consideriamo un’eccellenza cittadina che non vorremmo mai fosse compromessa in maniera irrevocabile. Occorre un intervento tempestivo da parte dell’attuale amministrazione per garantire chiarezza e trasparenza, e che si faccia promotrice verso gli organi preposti per avanzare la richiesta di parte lesa, a fronte dei finanziamenti pubblici sino ad oggi erogati. La cittadinanza attende risposte chiare e sollecite”.

