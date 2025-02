ilSaronnese

GERENZANO – E’ entrata in vigore, e lo sarà sino al 1 giugno, una modifica temporanea della circolazione stradale lungo via Inglesina e via Fratelli Ghirimoldi a Gerenzano. L’ordinanza sindacale stabilisce il nuovo limite di velocità di 30 km/h, in vigore da un’ora prima del tramonto fino a un’ora dopo l’alba.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza stradale a seguito del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo il tratto interessato. L’Amministrazione Comunale invita gli automobilisti a prestare massima prudenza alla guida in queste aree.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il comando della polizia locale di Gerenzano ai seguenti recapiti:

Telefono fisso: 0296399128

Telefono cellulare: 3473615414

Indirizzo email: [email protected]

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una veduta di via Inglesina a Gerenzano)

10022025