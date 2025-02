iltra2

TRADATE – Oggi, 10 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Tradate commemora il Giorno del Ricordo, istituito dal 2004, per onorare le vittime delle foibe e l’esodo istriano-giuliano-dalmata.

La giornata si aprirà alle 10 in via Rimembranze, strada d’accesso al cimitero cittadino, con un momento istituzionale di commemorazione. Durante la cerimonia sarà inaugurata la “Panchina Tricolore”, posata in memoria dei Martiri delle Foibe e degli Esuli istriani, giuliani e dalmati e dedicata a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle violenze dei partigiani jugoslavi nel 1943 e insignita ad memoriam della Medaglia d’oro al Merito civile nel 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Alla commemorazione parteciperà anche una delegazione del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Tradate.

Il secondo appuntamento della giornata sarà alle 18.30, con la celebrazione di una messa alla chiesa prepositurale di Santo Stefano, dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli istriani, giuliani e dalmati.

L’Amministrazione Comunale sottolinea l’importanza di questa commemorazione, ricordando le parole pronunciate nel 2021 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha evidenziato le sofferenze e l’esodo forzato di migliaia di famiglie a seguito delle persecuzioni del dopoguerra. Il Comune di Tradate si unisce al ricordo di questa tragedia nazionale, affinché le nuove generazioni possano costruire un futuro basato sul rispetto reciproco e sulla collaborazione.

