Gli appassionati di calcio quest’anno possono seguire ben 5 squadre lombarde nel palinsesto delle scommesse online di Serie A in tempo reale su Betfair, con situazioni differenti in ogni fascia della classifica. Il Monza sta cercando un modo per uscire dalla zona retrocessione, il Como è apparentemente salvo ma deve fare attenzione, il Milan cerca di risalire nella top 6 e la Dea punta in alto, dove ci sono Napoli e Inter che si scontrano per lo scudetto.

Mica male questa stagione, tanti protagonisti, tante novità e soprattutto, tantissimi gol. Scopriamo chi sono i bomber di questo campionato ed entriamo nel dettaglio delle statistiche dei club lombardi.

Retegui devastante sfonda il muro dei 20 gol

Retegui fa poker contro il Verona e chiude la pratica miglior bomber della stagione, con una media di quasi 1 gol a partita, destinata sicuramente a salire se continua di questo passo. Kean e Thuram cercano di avvicinarsi in un inseguimento mozzafiato, intanto, anche Lautaro si diverte a segnare triplette in Champions.

Como e Monza: uno score da migliorare

Il Como ha perso la terza gara consecutiva nella sconfitta contro la Juve, le recriminazioni di Fabregas non colmano il gap, tuttavia, i Blues godono di una certa stabilità per la salvezza. Male in Monza, che si presenta con uno dei peggiori reparti offensivi.

Milan in forma, ma non basta ancora

Il Diavolo vince contro l’Empoli ma ancora non basta per agguantare la top 6. Il Milan sta pagando le 5 sconfitte subite in campionato, ma la decima vittoria è un’iniezione di fiducia per gli uomini di Conceicao: serve maggior tranquillità e meno cartellini rossi.

Inter e Atalanta all’assalto della vetta, ma occhio al Napoli

Il Biscione e la Dea presentano sul muro delle statistiche i migliori reparti offensivi del campionato a trazione over 2.5 gol per match. Questo significa che la media gol è di 2,5 e che nonostante la Dea stia pagando con il terzo posto le 4 sconfitte subite: non è ancora fuori definitivamente dalla lotta scudetto.

L’Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina nel recupero non è più la favorita, nelle scommesse serie a con le quote aggiornate in live streaming su Betfair il Napoli si fa avanti e lo scontro al vertice diventa sempre più interessante e imprevedibile.

Lazio a trazione over, Torino a trazione under 2.5

Entriamo adesso in un terreno diverso, quello delle statistiche per numero di gol realizzati e/o subiti durante le gare. Notiamo che le Aquile sono il club che termina più match in over 2.5, 17 su 23, così come il Verona: 16 su 24. Per Inter e Atalanta sono 15 i match terminati in over 2.5, con buoni numeri anche per le gare terminate in over 3.5 e 4.5.

Il club più ermetico è sicuramente il Torino, che presenta 17 match su 24 terminati in under 2.5. Anche il Monza ha una buona media di gare terminate con meno di 3 gol totali.