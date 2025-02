Città

SARONNO – “Dall’inizio dell’anno, sono già tre i dipendenti del Comune di Saronno che hanno lasciato il loro posto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno che affronta il tema dei dipendenti comunali.

“Purtroppo, questo non è un fenomeno isolato, ma piuttosto l’ennesima conferma di una problematica che si protrae da tempo, che ha visto molti altri dipendenti scegliere di ricollocarsi presso altre amministrazioni. È ormai difficile contare quanti abbiano preferito allontanarsi durante il mandato del Sindaco Airoldi. Le aree maggiormente colpite da questo esodo sono quella Tecnica e quella Finanziaria, e la domanda che sorge spontanea è se i dirigenti delle stesse possano essere concausa di questa continua fuga di risorse. Le motivazioni potrebbero risiedere in una carenza di gestione e di supporto a livello organizzativo o in difficoltà interne che vanno al di là delle sole questioni tecniche.

Questo fenomeno riflette però anche lo stato in cui versa la nostra città. La perdita di personale non è solo un problema amministrativo, ma è sintomo di un malessere più profondo che si avverte anche tra i cittadini. La città è ormai dominata dal degrado, dall’indifferenza di chi la governa e dalla mancanza di un vero dialogo. Le risposte che arrivano dall’amministrazione sono sempre più preconfezionate, impersonali, lontane dalle reali necessità dei saronnesi. La città di Saronno sta perdendo il suo fascino, diventando un luogo sempre meno sicuro, attrattivo e a misura d’uomo.

E come la città, anche il palazzo comunale è diventato simbolo di inefficienza e disinteresse.

È ora di cambiare rotta. La nostra comunità merita un’amministrazione che rispetti i cittadini, che sia attenta alle loro esigenze e che lavori concretamente per migliorare la qualità della vita. I saronnesi hanno il diritto di vivere e lavorare in luoghi sicuri, accoglienti e ben gestiti. È per questo che la città ha bisogno di un rinnovamento complessivo: il Sindaco dovrebbe fare un passo indietro dando la possibilità ai cittadini di scegliere, recandosi alle urne, a chi affidare il governo della nostra Saronno, a persone che sappiano ascoltare e lavorare per il bene comune allontanando chi ogni giorno dimostra di non saperlo fare”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti