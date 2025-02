Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Automobile fuori strada ieri in via Stazione a Caronno Pertusella: l’incidente si è verificato alle 9, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce viola. E’ stato soccorso un giovane di 19 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per tutti gli accertamenti medici del caso.

A Limbiate è stato investito un pedone: è successo ieri alle 14 in via Colleoni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio ed una ambulanza, il ferito – in condizioni non gravi – è stato trasportato all’ospedale di Desio, si tratta di un ragazzo di 33 anni.

Incidente ieri alle 19 in via Birago a Misinto: una automobile è uscita di strada, sono state soccorse una ragazza di 22 anni ed una donna di 78 anni. Sul posto oltre ai carabiieri due ambulanze, della Croce azzurra di Caronno Pertsella e della Croce bianca. Le donne sono state trasportate, con lesioni varie ma non in pericolo di vita, negli ospedali di Desio e Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco.

(foto archivio)

10022025