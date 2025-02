All’incontro hanno partecipato il comandante della caserma dei carabinieri di Turate, Gabriele Cecchini; il comandante della polizia locale Marco Cardia l’assessore alla Sicurezza, Claudio Lattuada; e la referente provinciale dell’associazione Controllo di vicinato, Monica Colacicco, che hanno illustrato nel dettaglio il funzionamento del controllo di vicinato.

L’Amministrazione, si legge in una nota del Comune, “invita i cittadini a partecipare a questa iniziativa di sicurezza urbana che mira a rafforzare il senso di comunità e a prevenire, attraverso la sorveglianza reciproca e passiva, situazioni devianti o sospette per la sicurezza pubblica alle autorità di polizia mediante il numero unico 112. Per l’adesione al progetto è necessario compilare il modulo che troverete sul sito del Comune, sulla pagina Facebook del Comune e al Palazzo municipale e restituirlo all’ufficio protocollo o inviandolo via email a [email protected]