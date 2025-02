Città

SARONNO – Due volte in piazza Cadorna, una in corso Italia ma anche in via Varese: sono le zone in cui ieri pomeriggio, domenica 10 febbraio, sono dovuti intervenire i carabinieri e l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno per lo straniero, un 41enne, che girava nudo, dalla cintura in giù.

L’emergenza era iniziata la mattina dopo la messa quando l’uomo, indossando solo una giacca a vento e le scarpe da tennis, ha iniziato a passeggiare per il centro da corso Italia fino in piazza Libertà. Qui era stato intercettato da ambulanza e da una pattuglia della polizia locale che l’hanno fermato e portato all’ospedale cittadino.

Dal pronto soccorso però si è presto allontanato. Sempre con le parti intime in mostra visto che indossava solo il camice. E così è tornato a camminare per il centro sempre nudo dalla cintura in giù. Diverse le richieste di intervento arrivate dai saronnesi che si sono ritrovati davanti all’uomo nudo. E’ capitato ad una famiglia mentre usciva dal supermercato tra piazza Libertà e corso Italia.

Alla fine l’uomo è stato rintracciato in via Varese e portato all’ospedale di Desio. Era evidente dal suo atteggiamento come si trovasse in uno stato confusionale anche se, proprio per questo motivo, sono stati diversi i saronnesi che si sono trovati in difficoltà a gestire la sua presenza.

(foto archivio)

