SARONNO – Parte dal boom di passeggeri registrati dagli scali cittadini la nota di Confcommercio Ascom Saronno che sollecita il potenziamento di viabilità, parcheggi e servizi per sostenere negozi e turismo.

Saronno si conferma uno snodo ferroviario di primaria importanza per la Lombardia. I dati diffusi da Trenord relativi al 2024 evidenziano che la stazione di Saronno è la seconda destinazione lombarda più servita dopo Milano, con ben 191.000 corse effettuate e un traffico giornaliero di circa 30.000 passeggeri. Questo volume di traffico non solo ribadisce il ruolo centrale della città nella rete ferroviaria regionale, ma apre anche nuove prospettive di crescita per il tessuto economico locale.

L’importanza strategica di Saronno nel panorama ferroviario lombardo non riguarda esclusivamente la mobilità, ma ha un impatto diretto anche sull’economia della provincia di Varese. Il potenziamento della rete ferroviaria, con progetti come il collegamento diretto Malpensa-Saronno-Bergamo e la futura riqualificazione della stazione centrale attraverso il progetto “Saronno City Hub“, rappresenta un’opportunità significativa per la città e per il commercio locale.

Per cogliere appieno questa opportunità, Saronno deve adeguare le proprie infrastrutture urbane: viabilità, parcheggi e servizi devono essere ottimizzati. L’accessibilità alla stazione e alle aree limitrofe deve essere migliorata, garantendo maggiore funzionalità e sicurezza. È quindi necessaria un’attenta valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Saronno e dei Comuni limitrofi, coinvolgendo anche le rappresentanze di categoria, come la nostra.

Commercio, turismo e servizi sono direttamente influenzati dalla crescente affluenza di visitatori e lavoratori pendolari. Un maggior afflusso di persone nel territorio saronnese significa nuove opportunità per negozi, bar, ristoranti e strutture ricettive, generando sviluppo economico per l’intera area.

Andrea Busnelli, presidente di Confcommercio Saronno, sottolinea: “Confcommercio Saronno rappresenta e tutela gli interessi del settore terziario locale. La nostra Associazione, parte attiva nel commercio cittadino, è al fianco degli imprenditori affinché possano cogliere al meglio le nuove opportunità di sviluppo. Siamo pronti a collaborare con le Istituzioni per garantire una crescita sostenibile e coordinata della città, valorizzando il ruolo strategico di Saronno come snodo ferroviario e motore economico della Provincia e della Regione”.

