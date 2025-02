Cronaca

SARONNO – Una conferenza stampa con l’Amministrazione comunale presenti il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Laura Succi e Mimmo D’Amato e il consiglio di amministrazione della fondazione Giuditta Pasta per fare il punto su “la sottrazione di denaro da parte di una dipendente della Fondazione Culturale del Teatro”.

L’ha annunciata il Comune per domani mattina martedì 10 febbraio. Sarà l’occasione per tutti, dal Comune alla Fondazione, per chiarire la vicenda che vede una dipendente accusata di peculato. Secondo quanto trapelato il raggiro è continuato per diversi anni con la contabile che prendeva denaro dalla biglietteria, faceva prelievi bancari e faceva anche acquisti online. Si è ricostruito l’acquisto di maglioni e pantaloni per 800 euro.

Il raggiro, perfezionato con un bilancio completamente diverso dallo stato reale dei conti, è stato scoperto nell’ottobre 2024 quando è stato chiesto un finanziamento. Dai controlli sono emersi gli ammanchi che hanno portato alla denuncia del presidente alla Procura che ha delegato la guardia di finanza per gli accertamenti.

Sono così stati ricostruiti gli ammanchi che superato i 440 mila euro.

