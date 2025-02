Città

SARONNO – Prevenzione e diagnosi precoce possono fare la differenza. È con questo obiettivo che torna anche nel 2025 il progetto “PREVENZIONE & SERENITÀ”, fortemente voluto da Enrico Cantù Assicurazioni e realizzato con il coinvolgimento della Clinica Mobile Senologia al Centro del Gruppo Gnodi e con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Martedì 18 febbraio 2025, in occasione dell’8° compleanno di Enrico Cantù Assicurazioni, si terrà la prima tappa dell’iniziativa, rivolta alle donne che risiedono o lavorano a Saronno, che avranno la possibilità di effettuare visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore al seno. Le visite presso la Clinica Mobile, della durata di circa 30 minuti, saranno condotte da medici altamente qualificati con apparecchiature di ultima generazione. I referti verranno consegnati immediatamente, senza tempi di attesa, assicurando serenità alle donne.

Dove e quando?

Martedì 18 febbraio 2025 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30)

Davanti alla Boutique Assicurativa di Via Volonterio 27, Saronno

Come?

L’attività è su prenotazione (posti limitati) chiamando il n° 02.967.00.365 (attivo da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00)

Chi può accedere alla visita senologica gratuita? L’iniziativa è rivolta a:

Donne di età tra i 25 e i 44 anni oppure over 75 (categorie che non rientrano nei programmi di screening mammografico dell’ATS)

Residenti a Saronno o che lavorano a Saronno

Durante l’intera giornata, all’interno della Boutique Assicurativa, sarà inoltre attivo un INFOPOINT dedicato alla prevenzione oncologica, aperto a tutti.

Il progetto 2025

Nel 2025, le attività di Enrico Cantù Assicurazioni per la prevenzione si articoleranno su tre momenti distinti: quello del 18 febbraio sarà dunque il primo. A giugno saremo invece sostenitori della tappa di Senologia al Centro promossa dal Comune di Saronno, per la durata di un week-end, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nella promozione della prevenzione sul territorio.

Giovedì 16 ottobre, presso la Boutique Assicurativa di Saronno in Via Volonterio ci sarà invece una seconda tappa Prevenzione & Serenità riservata questa volta alle clienti di Enrico Cantù Assicurazioni, di tutti i Comuni di competenza del nostro territorio, che rientrano nelle fasce d’età previste per le visite.

“La progettualità del 2025 – ha esordito Enrico Cantù – permette di dare continuità al nostro supporto al territorio, valorizzando e ampliando ulteriormente le iniziative aperte alla cittadinanza oltre ai momenti dedicati alle nostre clienti.

Per noi di Enrico Cantù Assicurazioni, la prevenzione è un valore fondamentale. È un tema di cui parliamo da sempre e di cui siamo profondamente orgogliosi, e lo facciamo con convinzione grazie al fatto che le nostre polizze salute, includono anche i servizi di prevenzione, come check-up e controlli periodici, offrendo ai nostri clienti strumenti concreti per prendersi cura della propria salute Prevenzione e Serenità è un progetto ormai ben radicato, nato nel 2023 con un obiettivo chiaro: offrire alle donne un’opportunità concreta di prevenzione del tumore al seno, perché la diagnosi precoce può fare la differenza. Ecco perché continuiamo anche quest’anno con rinnovata determinazione. Perché anche solo per una vita salvata, sappiamo che ne è valsa la pena.

“Crediamo in questa iniziativa perché la prevenzione non è solo un’opportunità: è un diritto. Poter intervenire tempestivamente può significare salvare una vita, e quando pensiamo a questo progetto, pensiamo a chi, grazie a una visita effettuata in tempo, ha avuto la possibilità di curarsi prima che fosse troppo tardi. Crediamo in questa iniziativa perché il benessere delle persone può passare anche attraverso il valore che riusciamo a restituire al territorio. Siamo parte di questa comunità, ed è nostro dovere prenderci cura di essa, offrendo alle donne un’opportunità concreta di prevenzione gratuita. Questo progetto è parte della nostra visione e perfettamente coerente con il nostro modo di essere e di lavorare. Noi crediamo che il nostro ruolo sia quello di assicurare serenità a persone, famiglie e imprese. E sappiamo che la serenità dipende anche – e soprattutto – dalla salute e dalla prevenzione. Perché non c’è serenità senza la sicurezza di poter contare su strumenti di prevenzione efficaci, su diagnosi tempestive, su un supporto concreto nei momenti più delicati” ha concluso Enrico Cantù fondatore di Enrico Cantù Assicurazioni.