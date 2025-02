Calcio

SARONNO – Alla quinta di ritorno, nel campionato di calcio di Eccellenza spicca il tonfo del Fbc Saronno, 5-1 in trasferta contro la Solbiatese mentre l’Ardor Lazzate non si è lasciata sfuggire l’occasione della gara interna con il fanalino di coda Robbio Libertas per incassare i tre punti. Pari nell’anticipo di sabato fra Pavia e Caronnese.

In Promozione vittoria esterna dell’Universal Solaro nel derby con l’Academy Uboldo.

In Prima categoria spicca la vittoria del Sc United, che torna prima; in Seconda categoria la vittoria nel posticipo serale del Dal Pozzo consente ai gialloverdi di salire al terzo posto della classifica. Sconfitta per Amor sportiva mentre la Pro Juventute ha segnato 4 gol al Legnarello.

Nel campionato di basket di serie B Nazionale gara emozionante per l’Az Robur Saronno, infine però sconfitta al supplementare dal Faenza.

(foto: una fase di Solbiatese-Fbc Saronno)

10022025