Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Importanti obiettvi sportivi ma anche una struttura sempre più accogliente e completa: la Caronnese calcio (Eccellenza) sta lavorando su più fronti. Ieri mattina una delegazione del club è stata ospite di “Match point”, la trasmissione sportiva di Radiorizzonti, emittente comunitaria saronnese con base in piazza Libertà di Saronno e condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi.

Il direttore generale della Caronnese, Emiliano Nitti, ha confermato che l’obiettivo sportivo – “se non questa stagione, in una delle prossime” – è quello di riportare la prima squadra in serie D, con un pensierino anche al professionismo della serie C. Ma al contempo ha ribadito anche l’impegno per apportare continue migliorie allo stadio di corso della Vittoria, fra i progetti quello del nuovo impianto di illuminazione. Confermata la stretta collaborazione con il Como calcio; per i prossimi tre anni la squadra Primavera della compagine lariana giocherà tutti gli incontri casalinghi a Caronno Pertusella, cone sta avvenendo un questo campionato.

11022025