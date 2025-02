iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’altro ieri, domenica 9 febbraio, nell’ambito della Bit 2025 a Fiera Milano Rho, la Camera di Commercio di Varese ha presentato ufficialmente la Fondazione Varese Welcome, un progetto nato per coordinare, insieme alla Provincia di Varese e ai Comuni del territorio, le attività di promozione, valorizzazione e informazione turistica.

L’incontro inaugurale della neocostituita Fondazione ha visto la partecipazione di numerosi Comuni interessati ad aderire, tra cui Castiglione Olona, che ha scelto di farne parte per promuovere il proprio straordinario patrimonio artistico, culturale e naturale.

Uno dei temi centrali dell’evento è stato il valore dei cammini storici, con l’intervento di Ferruccio Maruca dal titolo “Da un antico cammino, nuove opportunità per i territori”, che ha evidenziato il potenziale della Via Francisca del Lucomagno come risorsa turistica e culturale.

Con l’adesione alla Fondazione Varese Welcome, il Comune di Castiglione Olona rafforza il proprio impegno nella valorizzazione del territorio, caratterizzato da un ricco patrimonio artistico, storico e naturale. La partecipazione alla Bit 2025 ha rappresentato un’importante occasione per consolidare e rilanciare il lavoro svolto negli anni dalla Camera di Commercio, dagli operatori e dagli enti turistici, mettendo in rete competenze e risorse per una strategia condivisa.

All’evento hanno preso parte anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali.

11022025