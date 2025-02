iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Anche quest’anno, la farmacia comunale di Castiglione Olona e la Farmacia Assisi Srl hanno aderito alla annuale edizione, la 25esima, della Giornata nazionale di raccolta del farmaco, un’importante iniziativa sociale in programma dal 4 al 10 febbraio in tutta Italia.

L’evento, promosso dalla Fondazione Banco Farmaceutico, ha lo scopo di garantire l’accesso ai farmaci per chi vive in condizioni di povertà sanitaria. La raccolta si basa sulla generosità dei cittadini e sull’impegno di farmacisti e volontari, che si occupano di raccogliere, smistare e distribuire i medicinali donati. L’obiettivo è quello di fornire farmaci da banco a chi non può permetterseli, contribuendo così a contrastare le difficoltà di molte persone in difficoltà economica.

La Lombardia è tra le regioni più attive in questa iniziativa: nel 2024 sono stati raccolti quasi 144.000 farmaci, per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro. Per il 2025, l’obiettivo è superare questi numeri, aumentando la partecipazione e la quantità di farmaci donati.

Grazie alla collaborazione delle farmacie locali e al supporto della comunità, Castiglione Olona conferma il suo impegno nel garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

