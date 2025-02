Altre news

SARONNO – Il cielo oggi si presenta molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata, con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Sono attesi complessivamente 7 mm di precipitazioni. Le temperature oscillano tra una minima di 5°C e una massima di 9°C, con lo zero termico attorno ai 1518 metri. I venti sono assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffiano deboli da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo segnalata.

Un’area di bassa pressione interessa la regione, portando instabilità diffusa e precipitazioni deboli che tendono a intensificarsi dal pomeriggio. Il tempo si mantiene coperto su gran parte del territorio, con piogge che nel pomeriggio risultano più insistenti anche sulle aree pedemontane e prealpine. Sulle Orobie si registrano deboli nevicate in quota, mentre sulle Alpi Retiche i fenomeni si intensificano in serata. I venti risultano molto deboli e tendono a ruotare dai quadranti sud-orientali, con lo zero termico attorno ai 1400 metri.

TRADATE – Oggi il cielo si copre gradualmente, con l’arrivo di deboli piogge nel pomeriggio. Sono previsti complessivamente 4 mm di precipitazioni. Le temperature si mantengono comprese tra una minima di 5°C e una massima di 7°C, con lo zero termico intorno ai 1453 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordest al mattino, mentre nel pomeriggio provengono debolmente da Est. Nessuna allerta meteo segnalata.

LAZZATE – Oggi il cielo si mantiene molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata, accompagnato da deboli piogge. Sono attesi complessivamente 7 mm di precipitazioni. Le temperature variano tra una minima di 6°C e una massima di 8°C, con lo zero termico intorno ai 1488 metri. I venti sono assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffiano deboli da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo segnalata.

