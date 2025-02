Città

SARONNO – Lo scandalo della sottrazione di fondi dalle Fondazione del Teatro Pasta è stata la notizia più letta ieri su ilSaronno in tutte le sue sfaccettature dalle prime info sulle indagini alle domande del M5s all’Amministrazione comunale.

Scoppia il caso dei 440 mila euro sottratti alla Fondazione Teatro Pasta. Il Comune e il consiglio d’amministrazione della fondazione terranno una conferenza stampa per chiarire la situazione e le prossime mosse.

Momenti di sconcerto in centro, dove un uomo si è allontanato dal pronto soccorso e ha iniziato a vagare nudo, coperto solo da un camice. Fermato dalla polizia, è stato riaccompagnato in ospedale.

Obiettivo Saronno lancia l’allarme sulla fuga di dipendenti dal Comune: tre addii in meno di due mesi sarebbero un segnale preoccupante di criticità interne. Il gruppo chiede chiarimenti sull’organizzazione del lavoro.

Un grave incidente si è verificato alle porte della città, con una persona rimasta ferita in modo serio.

Confcommercio interviene sul ruolo di Saronno come snodo ferroviario per Trenord, evidenziando la necessità di più parcheggi e di una viabilità migliorata per agevolare pendolari e attività commerciali.

