Città

SARONNO – Grande novità nel panorama sportivo cittadino: Gap Saronno, sotto la guida della presidentessa Annalisa Colombo, amplia la propria offerta sportiva e apre le porte al triathlon. L’iniziativa nasce grazie alla proposta di alcuni soci già praticanti e tesserati alla Fitri (Federazione italiana triathlon) in altre località, che hanno visto nel Gap Saronno il punto di partenza ideale per sviluppare questa disciplina in città.

D’ora in avanti, associandosi al Gap Saronno, gli sportivi non solo potranno continuare a correre e camminare in compagnia di appassionati della vita all’aria aperta, ma avranno anche la possibilità di cimentarsi nelle competizioni di triathlon, uno sport in forte crescita negli ultimi anni.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale del Gap Saronno, sui canali social dell’associazione e direttamente in sede, ogni giovedì sera, all’ex scuola Pizzigoni.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti