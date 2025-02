Cronaca

CASTELLANZA Ancora disagi questa mattina sull’autostrada A8, dove un incidente tra più veicoli ha richiesto l’intervento dei soccorritori nel tratto compreso tra le uscite di Castellanza e Legnano. La segnalazione è giunta alla centrale operativa intorno alle 7.20.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica in codice giallo. I sanitari hanno prestato soccorso alle persone coinvolte, tra cui un uomo di 50 anni, trasportato in ospedale in codice giallo con ferite di media entità.

L’incidente, avvenuto in piena ora di punta, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. Autostrade per l’Italia segnala attualmente quattro chilometri di coda tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano, a partire dal km 24. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e la gestione della circolazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti