Le meme coin hanno indubbiamente vissuto un periodo turbolento a inizio 2025. Secondo un recente rapporto di Kaiko, la maggior parte di questi token ha registrato perdite significative, con cali tra il 10% e il 70% dall’inizio dell’anno.

Eppure, nonostante il crollo dei prezzi, il fascino di questo settore delle criptovalute sembra essere ancora molto forte. La community che sostiene sostiene le meme coin, infatti, rimane attiva, e il volume degli scambi indica che i trader non hanno ancora abbandonato il gioco. Entriamo più in dettaglio.

Nel 2024, le meme coin hanno conosciuto una popolarità esplosiva, alimentata da trend virali e dalla speranza di guadagni rapidi. L’arrivo del 2025 ha portato maggiore volatilità e un andamento incerto, tuttavia, il continuo lancio di nuove meme coin, specialmente sulla blockchain di Solana, dimostra che il mercato non ha mai smesso di cercare la prossima meme coin virale.

Ci sono diverse ragioni per cui le meme coin continuano a prosperare. Una delle più importanti è che sono estremamente redditizie per gli exchange, mentre lo spread tra acquisto e vendita delle meme coin è molto più ampio rispetto a quello delle criptovalute più consolidate, come Solana (SOL) o Ripple (XRP), garantendo profitti più alti.

Anche gli exchange centralizzati (CEX) si sono resi conto del potenziale delle meme coin e hanno iniziato a listarle sempre più velocemente. Infatti, se nel 2020 le piattaforme statunitensi come Coinbase erano più lente a inserire questi token nei loro elenchi, oggi stanno recuperando terreno. Alcune monete, come PNUT, TRUMP e MELANIA, sono state listate su exchange di punta come Binance e Coinbase nel giro di pochi giorni, grazie alla loro viralità e alle connessioni con figure note.

Una recente analisi di Kaiko, azienda leader nella fornitura di dati di mercato, analisi e indici sulle criptovalute, evidenzia i rischi connessi a questa corsa alla quotazione delle meme coin, osservando che spesso, questi token generano volumi di scambio elevatissimi rispetto alla loro liquidità iniziale.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

Ad esempio, il token TRUMP ha registrato un volume di trading di 16 miliardi di dollari il 20 gennaio, pari al 30% del volume giornaliero di Bitcoin, nonostante una liquidità limitata. Questa sproporzione porta a oscillazioni di prezzo estremamente forti, costringendo i market maker ad allargare lo spread tra domanda e offerta per gestire il rischio, con il risultato di costi di transazione più elevati e un investimento che diventa ancora più rischioso per i trader.

Anche se la febbre delle meme coin si è leggermente raffreddata nel 2025, non è affatto spenta e il mix di umorismo, supporto della comunità e potenziale speculativo continua a renderle attraenti per molti investitori. Secondo i dati di Kaiko, infatti, la frenesia legata alle meme coin, che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 2024 sarebbe tutt’altro che finita.

Gli exchange, infatti, stanno affinando le loro strategie di quotazione, passando da semplici “allowlist” a “blocklist” per gestire meglio i nuovi token. In sintesi, nonostante un inizio di anno difficile, le meme coin restano una componente sempre più consistente del mondo delle crypto e il loro impatto sul mercato non sembra destinato a svanire tanto presto.

Is the memecoin frenzy losing steam?

While most memecoins have lagged the broader market this year-with declines of 10% and 70% YTD—the frenzy is far from over.

There continues to be significant demand for new memecoins, symbolised by the shift in exchange listing trends above.… pic.twitter.com/qjfioXNiRz

— Kaiko (@KaikoData) February 6, 2025