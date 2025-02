news

Il mondo DeFi è stato ed è tuttora cruciale nell’universo delle crypto, poiché offre un’alternativa facilmente accessibile agli exchange e introduce dinamiche operative uniche nel loro genere.

Nel 2020 si è verificata una vera e propria “corsa all’oro” nella DeFi, con progetti che hanno registrato numeri straordinari, molti dei quali oggi sono pressoché dimenticati. Tuttavia, la DeFi è ancora viva e vegeta e sta ora affrontando un nuovo passo evolutivo: l’avvento della DeFAI.

Il termine è stato coniato da Daniele Sesta che ne spiega le caratteristiche principali in un articolo sul proprio account X.

Si tratta di un concetto espresso attraverso un gioco di lettere che riflette l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore DeFi, rendendolo più automatizzato e accessibile.

Ma quale ruolo può svolgere l’AI in questo ambito? Come in molti altri settori, il suo impiego varia a seconda dei casi e delle esigenze.

Tra le principali funzioni dell’intelligenza artificiale vi sono la raccolta e l’analisi dei dati on-chain, oltre alla capacità di prendere decisioni e attuarle. Un ambito in cui l’AI può davvero fare la differenza, infatti, è proprio l’analisi delle transazioni su una chain o una piattaforma.

Quando è necessario elaborare e interpretare migliaia di dati, l’AI è in grado di farlo in tempi estremamente brevi e con maggiore efficienza rispetto all’intervento umano.

Tuttavia, è fondamentale non confondere i ruoli: l’intelligenza artificiale non è destinata a sostituire gli esseri umani nella gestione della decentralizzazione. Sarebbe paradossale rivolgersi alle crypto per sfuggire alla centralizzazione delle banche, solo per finire sotto il controllo centralizzato dell’AI.

Si tratta piuttosto di implementare strumenti in grado di dare nuovo impulso a un settore che, negli ultimi tre anni, è rimasto stagnante. Dopo il boom della DeFi, questo termine era quasi scomparso dal dibattito fino a pochi mesi fa.

Oggi, il concetto di DeFAI potrebbe riportare l’attenzione su questa nicchia, sviluppando un trend parallelo ma autonomo. Siamo ancora agli albori di questo fenomeno: attualmente, il settore DeFAI capitalizza appena un miliardo di dollari, ma il futuro riserva sviluppi interessanti.

MIND of Pepe (MIND) è pronto a guidare questo trend

Nel panorama degli agenti AI che potrebbero svolgere un ruolo chiave nella DeFAI, spicca MIND of Pepe (MIND). Questo progetto emergente si occupa di raccolta dati e analisi del sentiment degli investitori sui social media, pur non essendo direttamente legato alla blockchain.

Il suo obiettivo è individuare i trend emergenti nei social network legati alle crypto, al fine di prevedere bull market su determinate coin. Inoltre, questo agente AI interagisce con i post degli utenti per promuovere specifici token, ma può anche crearne di nuovi in maniera autonoma.

Si tratta, quindi, di un meccanismo di previsione e di influenza del mercato, ma a beneficio di chi? In realtà, di tutti coloro che scelgono di partecipare alla sua comunità hanno acquistato il token $MIND.

Per accedere ai dati e alle analisi di MIND of Pepe, è sufficiente infatti detenere il token nativo del progetto nel proprio wallet, entrando così a far parte della community. Questo token, inoltre, potrebbe rivelarsi un’opportunità d’investimento interessante, rappresentando un asset pioniere in uno dei settori più innovativi del momento.

Con la DeFAI pronta a decollare, MIND of Pepe si trova in una posizione privilegiata per cavalcare questa crescita. Questo aspetto differenziale ha già attirato numerosi investitori, facendo raggiungere al token un market cap di oltre 5,6 milioni di dollari nella sua attuale ICO (Initial Coin Offering).

Attualmente, infatti, il token $MIND è disponibile in prevendita a un prezzo che potrebbe rappresentare un forte sconto rispetto al valore successivo al listing. Il valore attuale di 0,0032924 dollari per token, lo rende particolarmente attraente per chi volesse acquistarlo ora per investire su un settore non ancora mainstream, ma con una potenzialità enorme. In questo senso, investire in $MIND potrebbe essere un’opportunità davvero ghiotta e irripetibile.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.