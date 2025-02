iltra2

VEDANO OLONA – Si chiamava Sindou Diomande il 39enne di nazionalità italiana e residente a Vedano Olona, tragicamente deceduto nella notte tra venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio sulla linea ferroviaria Milano-Torino. L’uomo, originario della Costa d’Avorio, viveva a Vedano Olona e lavorava all’azienda Merlett Continental di Daverio, specializzata nella produzione di tubi flessibili.

Secondo la ricostruzione, Diomande sarebbe arrivato in ritardo alla stazione di Santhià e, nel tentativo di non perdere l’ultimo treno della giornata, si sarebbe aggrappato alla parte posteriore di una locomotiva o di una carrozza passeggeri. Nessuno a bordo si sarebbe accorto della sua presenza. Dopo circa otto chilometri, superata la fermata di Tronzano, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo vicino ai binari. Il macchinista, notando una segnalazione di porta aperta sul pannello di controllo, ha interrotto la marcia del treno. Il corpo di Diomande è stato trovato dal personale a bordo, ma l’intervento del 118 non ha potuto che constatarne il decesso.

Le autorità stanno indagando sull’accaduto. L’inchiesta è affidata alla polizia ferroviaria di Novara e alla Scientifica della questura di Vercelli per chiarire tutti i dettagli dell’incidente. Diomande lascia una figlia.

