Comasco

ROVELLO PORRO – Il bosco disseminato di bottiglie di vino, ovviamente vuote; ce n’erano a decine: copione già visto alla periferia di Rovello Porro dove negli ultimi giorni hanno cercato di porre rimedio alcune volontarie, che sono andate a fare le pulizie, rimuovendo numerosissime bottiglie.

La zona interessata è quella del centro sportivo di via Largo dello sport e verso il confine con Saronno, dove di questi episodi di scarichi abusivi di vario genere ne sono già capitati parecchi, negli ultimi anni. Sono ora in corso accertamenti per provare a risalire al responsabile, forse sempre lo stesso, dell’abbandono delle bottiglie nel bosco.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il particolare di una immagine comparsa sui social che testimonia l’accaduto)

11022025