SARONNO – “Abbiamo presentato questa mozione al consiglio comunale per dare un indirizzo speciale all’amministrazione, nell’interesse della città e delle famiglie”.

Inizia così la breve nota con cui la lista civica Con Saronno presenta la mozione inserita all’ordine del giorno del consiglio comunale di sabato 15 febbraio sull’approvazione del bilancio previsionale.

“Chiediamo che, nella complessiva manovra del bilancio di previsione 2025 e del rendiconto del 2024, si utilizzi l’avanzo di amministrazione del 2024 per diminuire al massimo i mutui previsti, inclusi i risparmi per interessi; si chiede poi di stanziare altri fondi adeguati per favorire l’accesso agli asili nido e ai campi estivi e l’accesso agevolato per giovani alle attività sportive, come contrasto al disagio psicologico e per una migliore inclusione”.

E conclude: “Siamo certi che questa mozione, di carattere generale, sarà accolta positivamente dalla maggioranza e pure dall’opposizione: il bene comune della città prevalga su distinguo impalpabili e di fazione”.

ecco il testo integrale della mozione

Il Consiglio Comunale

a. considerato che è annunciata la discussione in seduta ordinaria del bilancio preventivo del 2025 e provvedimenti e documenti ed allegati connessi;

b. considerato altresì che è in corso la redazione del rendiconto di gestione del 2024 e prossima la sua devoluzione alla disamina del Consiglio Comunale;

c. ritenuta l’utilità di valutare i due provvedimenti, ove possibile, nell’ottica di un’unica manovra integrata per la più proficua destinazione dei fondi ai fini della realizzazione dei programmi economico-finanziari-contabili dell’Ente;

d. valutata l’opportunità di fornire conseguentemente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori indirizzi al Sindaco e alla Giunta in punto;

delibera

di impegnare il Sindaco e la Giunta Municipale a:

destinare prioritariamente la maggior parte possibile dell’avanzo di amministrazione dell’accertando rendiconto di gestione 2024 alla riduzione dei mutui da contrarre secondo le previsioni del bilancio preventivo 2025 e, conseguentemente, i corrispondenti risparmi sugli interessi inclusi nei ratei di rimborso dei mutui; destinare, in misura adeguata, l’avanzo libero del verificando rendiconto di gestione 2024: a) ad implementare l’accesso agli asili nido per favorire le famiglie e le madri lavoratrici e ridurre i costi del servizio a loro carico; b) ad implementare la fruizione dei campi estivi per ampliarne la durata e la platea degli utenti (famiglie e genitori lavoratori); c) ad implementare le misure positive già in atto per favorire la pratica di attività sportive da parte di giovani inframaggiorenni, tramite anche convenzioni sociali mirate con le associazioni sportive per promuovere l’inclusione e la lotta al disagio.

