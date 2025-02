Città

SARONNO – Convocata ufficialmente la nuova seduta del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione ritirato martedì scorso dal sindaco Augusto Airoldi senza nessuna spiegazione o motivazione ufficiale.

Diversi gli inediti: la seduta di consiglio comunale è stata convocata per sabato 15 febbraio alle 19 in Sala Vanelli. E’ la prima volta che si tiene una seduta dell’assemblea cittadina, per altro cruciale per la tenuta della maggioranza, di sabato e in orario pre serale.

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi malumori dall’opposizione per la convocazione di sabato, inizialmente ipotizzata di mattina (ma senza spostare la passeggiata del Pgt che si sarebbe di fatto sovrapposta). Tra i temi l’impossibilità dei consiglieri di essere presenti per impegni di lavoro e le difficoltà di connessione per chi si trova all’estero.

Sorpresa anche sul fronte dell’ordine di giorno dove è stata inserita una mozione della lista civica Con Saronno (al momento non ancora resa nota nei contenuti).

Per il resto i punti restano quelli ritirati, senza spiegazioni ufficiali, dal sindaco Augusto Airoldi nell’ultima seduta. Il primo cittadino negli ultimi giorni si è limitato a dire che “non intende a rimanere a scaldare la sedia se non si vuole approvare un bilancio così importante per la città”.

Ad essere cambiati potrebbero però essere i numeri: se restano fermi i numeri dell’opposizione (12 voti ossia Fdi, Lega, Forza Italia Obiettivo Saronno, l’indipendente Calderazzo) il ritiro del punto avrebbe acutizzato i problemi tra le fila della maggioranza.

Se saranno presenti tutti i consiglieri per approvare il bilancio previsionale serviranno 13 voti che al momento non sembrano esserci. A far saltare i conti potrebbe essere non solo la volontà della presidente Marta Gilli di restare neutrale ma anche la posizione dell’indipendente Mattia Cattaneo che non sarebbe propenso al voto favorevole al previsionale in caso di geometrie variabili basate su astensioni, assenze, stampelle dell’opposizioni.

Insomma le nubi non si sono diradate perchè di certezze sui numeri al momento non ce ne sono. Tutto da valutare il peso che avrà la vicenda della sottrazione di fondi alla fondazione del teatro Pasta nel dibattito ma anche nell’approvazione del bilancio.

