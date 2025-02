Città

SARONNO – Fare chiarezza sulla sottrazione di fondi ai danni della fondazione Pasta che gestisce la sala di via Primo maggio è l’obbiettivo della conferenza stampa in programma oggi martedì 11 febbraio in Municipio. Saranno presenti il sindaco Augusto Airoldi con gli assessori Laura Succi e Mimmo D’Amato e il cda del teatro guidato da Tino Volpi.

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza la donna avrebbe sottratto 440 mila euro “nascosti” con escamotage di bilancio che le avrebbero permesso di sottrarre denaro per 6 anni. Secondo le indagini la dipendente avrebbe sfruttato il proprio ruolo per effettuare bonifici a suo favore, prelevare contanti e utilizzare la carta aziendale per acquisti privati. Attraverso operazioni contabili artefatte, la donna sarebbe riuscita a coprire i prelievi, giustificandoli con registrazioni fittizie nei bilanci della fondazione.

Il denaro sottratto proveniva principalmente dagli incassi della biglietteria: circa 350 mila euro, ai quali si aggiungono 7.200 euro da assegni bancari e 82 mila euro prelevati direttamente allo sportello. Dalle analisi dei flussi finanziari, è emerso che parte delle somme sono state utilizzate per acquisti su piattaforme di e-commerce. Tra le spese individuate figurano anche capi d’abbigliamento, tra cui, ad esempio, maglioni e pantaloni per un valore di 800 euro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti