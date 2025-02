iltra2

TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione di Tradate futura, Partecipare sempre e Partito democratico riguardante la situazione della Fondazione Foam 13.

I sottoscritti consiglieri dei gruppi Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre, alla luce della documentazione acquisita a seguito di istanza di accesso agli atti Prot. n. 27767 del 30-09-2024, evasa in data 11 novembre 2024, rilevato che la Fondazione in oggetto, costituita con atto dell’allora Segretario comunale in data 3 maggio 2005, tra il Comune di Tradate, il Consorzio Parco Pineta Appiano Gentile Tradate, e il Gruppo Astronomico Tradatese (Gat) onlus,

premesso che:

– a norma dell’art. 14 cod. civ. le Fondazioni “devono” essere costituite con atto pubblico notarile, non rientrando fra le competenze del Segretario comunale la rogatoria di enti patrimoniali di diritto privato (art. 97 Tuel);

– la fondazione regolarmente costituita deve, per acquisire soggettività giuridica, ottenere il riconoscimento dagli enti preposti (Prefettura/Regione), che, nella specie, pur a suo tempo richiesto, non è mai stato concesso, presumibilmente a causa della nullità per difetto di forma del relativo atto costitutivo (non sono state fornite ai sottoscritti le comunicazioni di diniego);

– dalla data della sua costituzione ad oggi, la fondazione Foam13 ha beneficiato, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali (attività di divulgazione, studio, ricerca e didattica nel campo delle scienze astronomiche, della fisica ambientale, della meteorologia e delle scienze connesse), di contributi pubblici e privati, tra i quali una dotazione iniziale, da parte del Comune di Tradate, di euro 250.000,00 corrisposti negli anni 2005 e 2006, nonché ulteriori versamenti (es. euro 25.000 erogati il 27 novembre 2008), che, solo tra il 2019 e il 2023, assommano a euro 44.000,00;

– a far data dal 1° ottobre 2007, la Foam 13 ha assunto alle proprie dipendenze, quale direttore, Roberto Crippa, con una retribuzione mensile lorda di euro 2.863,00, il quale è rimasto in carica sino alle dimissioni presentate il 1° novembre 2015, alle quali ha fatto seguito un contenzioso con contestazione di “omissioni, mancanze e ritardi” all’ex legale rappresentante, che, chiuso con transazione, ha comportato un ulteriore esborso per la fondazione di euro 4.800,00;

– Roberto Crippa è stato sostituito da Fabrizio Piacentini, che ancor oggi ricopre la carica di Presidente, con un rimborso spese mensile di euro 600,00, da novembre 2022 non più percepito a causa della situazione debitoria della Foam13;

– attualmente residuano, secondo quel che è dato comprendere, debiti con l’Erario e privati per circa 110.000,00 euro, dopo che la Fondazione è stata costretta a cedere, in conseguenza della difficile situazione finanziaria, parte delle sue strumentazioni all’ente parco, essendo rimaste nel patrimonio della Foam13 la cupola e il telescopio principale, con le dotazioni accessorie;

– tali debiti potrebbero incidere ulteriormente, quanto meno in parte, sulle casse comunali, in quanto il Comune di Tradate è tra i fondatori della Foam13, la quale non possiede, ad oggi, soggettività giuridica, con insussistenza della separazione tra il patrimonio della fondazione di fatto e quello dei costituenti;

interrogano il sindaco per sapere:

per quale motivo la costituzione di una fondazione di diritto privato sia avvenuta per atto del segretario comunale e non, come prescritto dalla legge, di un notaio; per quale motivo, pur in assenza di un formale riconoscimento da parte degli enti preposti, siano stati erogati alla Foam13, da parte del Comune di Tradate, contributi per oltre 300.000,00 euro; per quale motivo sia stato scelto come Presidente della Foam13, organo che da Statuto deve possedere “ una riconosciuta competenza in campo astronomico ” (art. 9), Robert Crippa e per quale motivo si sia deciso di riconoscergli una retribuzione da lavoro dipendente del considerevole importo di euro 2863,00 lordi mensili, considerato che la fondazione era sovvenzionata da contributi volontari e dalle modeste entrate degli eventi e delle attività organizzate nel corso dell’anno; per quale motivo non si sia mai provveduto a costituire il collegio dei revisori dei conti previsto dall’art. 8, lett. d), dello Statuto; per quale motivo non si sia ancora provveduto a liquidare l’attività della Foam13; come intenda provvedere il Comune di Tradate a far fronte ad eventuali esborsi collegati alla situazione debitoria indicata in Premessa, considerato che per sostenere la spesa corrente il Consiglio comunale ha già dovuto deliberare, con il voto contrario delle minoranze, un aumento dell’addizionale comunale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti