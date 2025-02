ilSaronnese

SARONNO – La Lega di Fantasanremo di ilSaronno ha raggiunto un traguardo straordinario: ben 125 iscritti pronti a sfidarsi a colpi di bonus, malus e intuizioni vincenti! Un risultato che dimostra quanto sia forte la passione per il Festival nella nostra città e quanto il gioco sia riuscito a coinvolgere i lettori in un’esperienza ancora più emozionante.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno deciso di partecipare, accettando la sfida e mettendo alla prova il proprio fiuto musicale! L’entusiasmo è alle stelle, e non vediamo l’ora di vedere chi riuscirà a scalare la classifica serata dopo serata.

Fantasanremo: come funziona Se sei tra gli iscritti, sai già che la strategia è fondamentale: ogni partecipante ha selezionato sette artisti con un budget di 100 baudi, schierando 5 titolari e 2 riserve, e nominando un capitano che potrebbe fare la differenza grazie ai suoi punteggi extra. Ma attenzione: non basta scegliere i favoriti, perché i colpi di scena sono dietro l’angolo! Esibizioni particolari, gesti inaspettati e look originali potrebbero cambiare le sorti della gara in un attimo.

Lega ilSaronno: una sfida tutta saronnese! Con 125 partecipanti, la competizione si preannuncia serratissima. Anche la redazione di ilSaronno si è messa in gioco, aggiungendo un pizzico di brio e di sana rivalità tra i giornalisti. Ma chi si prenderà la vetta della classifica? Lo scopriremo solo seguendo le serate del Festival, quando i punteggi verranno aggiornati in tempo reale.

Il conto alla rovescia è iniziato! Sanremo sta per cominciare e con esso l’adrenalina del Fantasanremo. Sarà una settimana intensa, fatta di emozioni, sorprese e commenti infuocati sui social. Che vinca il migliore… o il più fortunato!

Rimanete connessi su ilSaronno per tutti gli aggiornamenti e buona sfida a tutti!

