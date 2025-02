Città

SARONNO – Giovedì 13 febbraio il grande regista tedesco Peter Stein dirige Maddalena Crippa, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone, Sergio Basile, Alessandro Sampaoli ed Emilia Scatigno nello spettacolo Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov con cui il regista “ritrova” uno dei suoi autori di riferimento della sua lunga e straordinaria carriera internazionale.

L’Orso, I danni del tabacco e La domanda di matrimonio – queste le tre opere di Cechov – sono reinterpretati con grande sensibilità offrendo allo spettatore una rilettura fresca e attuale. La regia di Stein mette in luce la satira sociale e l’umorismo sottile e permette di esplorare diverse sfaccettature della drammaturgia cechoviana, dalla commedia al grottesco, affrontando con ironia e sarcasmo temi ricorrenti nell’opera di Cechov, come la crisi della comunicazione, la vacuità della vita borghese e le nevrosi individuali. valorizzare la comicità dei testi e di sottolineare la loro profondità umana.

Dopo l’insuccesso delle sue prime due opere, il giovane Cechov giurò di non scrivere mai più per il teatro drammatico e decise di dedicarsi esclusivamente ai vaudeville. Questa circostanza ci ha regalato una serie di atti unici, pieni di sarcasmo, di comicità paradossale, di stravagante assurdità e di folle crudeltà, e che a loro volta sono diventati il terreno fertile per l’esperienza e la preparazione delle grandi opere della maturità dell’autore.

“Crisi di nervi, tre atti unici di Anton Cechov” con Maddalena Crippa, Gianluigi Fogacci, Alessandro Sampaoli, Sergio Basile, Alessandro Averone, Emilia Scatigno, adattamento Peter Stein e Carlo Bellamio, si terrà giovedì 13 febbraio alle 20.45 al teatro Pasta. Per info e biglietti è possibile consultare il sito internet.

