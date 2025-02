ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Frasi celebri dello scrittore Daniel Pennac e della pedagogista Maria Montessori rappresentate su due pannelli decorativi. L’iniziativa viene dall’amministrazione comunale, realizzata dall’associazione culturale cittadina Fare Arte, è stata pensata per decorare le nicchie ai lati dell’ingresso del palazzo comunale.

I pannelli, di oltre due metri di altezza, raffigurano temi legati alla lettura e all’infanzia, ispirandosi a frasi celebri di Daniel Pennac e Maria Montessori, sono opera del pittore Angelo Ariti, socio di Fare Arte. Le opere sono state scelte tra decine di bozzetti preparati per l’occasione da tutti i soci dell’associazione.

Questi bozzetti saranno esposti in una mostra parallela all’inaugurazione dei pannelli e collocata in Agorà in modo da mostrare al pubblico e agli utenti degli uffici comunali quale è stato il processo di selezione da cui si è arrivati alla scelta delle opere finali. L’inaugurazione dei pannelli collocati a dimora e della mostra dei bozzetti avrà luogo sabato 15 febbraio alle 10:30 alla presenza delle autorità cittadine. La mostra sarà poi visitabile per le successive due settimane durante gli orari di apertura del palazzo Comunale.

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Caronno.

Clicca su questo link e iscriviti per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti