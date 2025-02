Città

SANREMO – Anche Saronno ha contribuito con il talento di un proprio concittadino alla prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Lorenzo Cattaneo, batterista del gruppo hard rock “Black Rain Again” e membro dei Rockin1000, la più grande band rock del mondo che riunisce musicisti da ogni parte del globo si è esibito con lo special guest della puntata Jovanotti.

Ieri sera Cattaneo era tra i 70 batteristi e 20 bassisti dei Rockin1000 che hanno accompagnato Lorenzo Cherubini in un medley speciale, esibendosi direttamente sulla strada di fronte al Teatro Ariston. L’esibizione è iniziata proprio con il cantante immerso tra i musicisti con la prima canzone del medley proposto ossia L’ombelico del mondo.

Un’esperienza unica per Cattaneo che con tutti i membri dei Rockin1000 ha avuto l’opportunità di portare la loro energia e la potenza del rock all’interno di uno degli eventi più seguiti dell’anno. Un’occasione speciale anche per Saronno, che vede un proprio concittadino calcare il palco, seppur in una forma inedita, durante uno degli eventi musicali più attesi e discussi dell’anno.

Le prove si sono tenute nella serata precedente l’esibizione con qualche complessità in più creata dalla pioggia e, fino all’ultimo, la partecipazione dei Rockin1000 al Festival è stata mantenuta segreta, aumentando l’attesa e la sorpresa per questa inedita performance collettiva.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti